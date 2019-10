Neuer Look für Gerda Lewis (26)? Es ist aktuell ganz schön turbulent im Leben der amtierenden Bachelorette. Erst kürzlich machte sie die Trennung von ihrem Rosen-Empfänger Keno Rüst öffentlich. Kurz danach tauchten zwar schon Bilder auf, die sie gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Tim Stammberger (25) zeigten, die Blondine dementierte Liebesgerüchte aber direkt und beteuerte, gerade erst mal ihr Single-Leben genießen zu wollen. Läutet sie diese Phase demnächst mit einem neuen Haarschnitt ein? Gerda zeigte sich nun ganz zufrieden mit einem frechen Bob!

Die Influencerin nahm ihre Follower via Instagram-Story mit zu einem Friseurbesuch. "Also falls ihr immer mal wissen wolltet, wie ich mit einem Bob aussehen würde. Genau so!", erklärte sie in einem Clip, bei dem sie sich selbst mit der kurzen Mähne im Spiegel filmte. "Wie ihr sehen könnt: Meine Haare sind so krass gesund geworden, seitdem ich aufgehört habe, zu Blondieren." Für die Ewigkeit war diese Typveränderung aber nicht bestimmt. Neue Extensions ließen nämlich nicht lange auf sich warten. Aber: Zumindest fragte Gerda ihre Community mit einem weiteren Video schon mal nach ihrer Meinung zur möglichen Kurzhaar-Frisur.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerda offenlegt, wie ihre Naturhaarpracht aussieht. Schon einmal präsentierte sie den Bob-Cut bei einem Friseurbesuch – der danach ebenfalls durch das Einsetzen von neuen Extensions schnell wieder Geschichte war. Damals wirkten ihre Haare allerdings noch deutlich trockener und brüchiger.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis' Naturhaare

SplashNews.com Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis

