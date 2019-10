Jennifer Lopez (50) zeigt ihre beneidenswerten Bauchmuskeln! Die Schauspielerin ist ohne Frage in absoluter Topform – und das kommt nicht von ungefähr. Für ihre Rolle in "Hustlers" schwitzte sie bereits regelmäßig im Fitnessstudio. Und auch für ihren aktuellen Streifen überlässt J.Lo offenbar nichts dem Zufall und trainiert während der Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Marry Me" fast täglich im Gym. Dafür geht dann auch mal das Wochenende flöten, wie ein Post Der Sängerin im Netz beweist.

Faulenzen gibt es im Hause Lopez wohl nicht! Jennifer lässt offenbar fast keinen Tag ohne ein hartes Work-out verstreichen, um sich fit zu halten. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower jetzt mit und präsentiert sich nach dem Training verschwitzt und in einem ziemlich sexy Fitness-Dress. Sie trägt ein langärmliges, gelbes Crop-Top und farblich passend dazu eine hautenge grau-gestreifte Sport-Leggins. "Verschwitzte Sonntage", lautet der Kommentar zu ihrem Foto. Die 50-Jährige hat auch nach ihrer Zwillingsschwangerschaft einen definierten Körper – inklusive Bauchmuskeln – vorzuweisen. Hello verriet sie einst, dass sie zusätzlich zum täglichen Training viel Wasser trinke und auf Kaffee und Alkohol komplett verzichte.

Gründe zum Anstoßen hätte sie allerdings genug. Erst kürzlich gab sie auf Twitter bekannt, dass sie nächstes Jahr gemeinsam mit Sängerin Shakira (42) während der Super-Bowl-Halbzeit-Show performen wird. In einer Pressemitteilung erklärte Jennifer stolz: "Es war schon immer mein Traum, beim Super Bowl aufzutreten. Ich kann es nicht erwarten zu zeigen, was wir Mädels auf der größten Bühne der Welt veranstalten können."

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez auf der Versace Fashion Show in Mailand im September 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in New York City

