Wird der Traumurlaub jetzt zum Albtraum-Trip? In der 18. Staffel von Die Geissens jetten Rooobert (55), Carmen (54), Shania (15) und Davina (16) wieder einmal um die Erde: Nach ihrem Aufenthalt in Dubai flogen die Weltenbummler nach Afrika. Die geplanten Abenteuer wie die Safari scheinen allerdings beinahe ins Wasser zu fallen, denn: Die Geiss-Kids haben nämlich so einiges zu beanstanden!

Für Nesthäkchen Shania wird es schon vor der Safari zu wild: Aufs gemeinsame Kofferpacken mit Robert hat die 15-Jährige so gar keinen Bock! "Boah, das ist nichts für uns. Wir sind beide sowas von aggressiv", ärgert sich die Jungblondine. Hilfreiches steuert der Vollblut-Papa aber auch nicht gerade bei: "Und diese Aggression bekomme ich auch heut nicht mehr weg." "Ja und du musst dir vorstellen, wenn ich heute schon so bin wie du, wie soll ich später mal werden? Ich kann es nicht! Ich brauch Zucker, sonst hau ich jemanden!", tritt der Teenie dann auch noch gegen einen der Übeltäter: einen Karton. "Nimm dir 'n Snickers", ist alles, was Daddy Cool da noch einfällt.

Kein Wunder, denn mit seiner Ältesten hat Robert auch noch alle Hände voll zu tun: Vor der Ankunft in der nächsten Bleibe hat Davina schon Wifi-Entzugserscheinungen und droht sogar, die Weiterfahrt bei fehlendem Internetzugang gar nicht erst anzutreten. Ein Anruf im Hotel bringt die 16-Jährige dann aber doch zum Strahlen: Handy– und Webempfang sind garantiert!

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie". Ausstrahlung am Montag, 28. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL2.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Shania und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964/ Robert Geiss, Geschäftsmann

Anzeige

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Davina Geiss, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de