Schnipp, schnapp, Fingernägel ab – für die Liebe! Bei Bauer sucht Frau probiert in diesem Jahr auch Nordlicht Thomas Willms sein Glück. In der dritten Folge des Kuppelformats verbringt er während der Hofwoche die ersten schönen Stunden mit seiner Angebeteten Bianca. Schon ab dem ersten Blickkontakt sind die beiden Tattoo-Fans beim Scheunenfest voneinander begeistert gewesen. Ein Detail an Thomas' Optik ist der Blondine jedoch ein Dorn im Auge: seine Nägel. Für die Zweifach-Mutter trennt sich Thomas nun von seinem Markenzeichen!

Seit Jahren geht der Ostfriese mit langen Krallen durchs Leben. Bianca erklärt er in der Sendung auch, warum: "Ich habe früher immer gekaut und dann hat meine Mutter geschimpft, dass das nicht gut aussieht. Und dann habe ich genau das Gegenteil getan: Ich habe sie wachsen lassen. Und das ist mittlerweile fast mein Markenzeichen. Die Leute kennen mich nur mit meinen Krallen." Anklang finden diese bei seinem Übernachtungsgast aber nicht – Bianca ist abgeturnt: "Ich steh da überhaupt nicht drauf. [...] Das ist schon sehr außergewöhnlich." Lange muss die Piercing-Liebhaberin den Viehhändler damit nicht ertragen, denn Thomas fasst den Entschluss: "Na gut, dann scheide ich die gleich ab!"

Gesagt, getan! Thomas' Aktion kommt bei Bianca super an. "Ich finde es sehr schön, dass er seine Nägel jetzt bisschen kürzt. Das war das Einzige, was mich von Anfang an gestört hat", gibt sie zu. Auch der liebeshungrige Landwirt ist von Biancas Wunsch positiv angetan: "Ich habe von Anfang an darum gebeten, ehrlich zu sein. Weil aus Kleinigkeiten können oftmals große Probleme entstehen", erklärt Inka Bauses (50) Schützling sein Handeln.

TVNOW / Guido Engels Bauer Thomas' Fingernägel

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de