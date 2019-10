Zwischen Thomas und Bianca wurde es alles andere als heiß! Der niedersächsische Viehhändler empfing heute seine Auserwählte: Schon auf dem Scheunenfest in der vergangenen Woche verdrehte die 44-Jährige dem Bauer sucht Frau-Kandidaten total den Kopf. Beim Wiedersehen am Bahnhof fielen sich die beiden freudestrahlend in die Arme und hielten Händchen. Auch in seiner Wohnung verstanden sich Thomas und Bianca blendend – der Ofen blieb trotzdem buchstäblich aus.

Weil die Kochkünste des Rinderzüchters angeblich zu wünschen übrig lassen, wollte er seinem Gast eine Tiefkühlpizza servieren. Bianca befürwortete die Idee, freute sich sogar über diese unkomplizierte Speise. Doch das Dinner wurde zu einem größeren Problem als zunächst angenommen: "Ich habe keine Ahnung wie man den Backofen bedient", gestand der 48-Jährige seiner Besucherin und machte sie mit seiner Beichte für einen kurzen Moment ziemlich sprachlos. "Als er mir sagte, er weiß nicht, wie der Ofen funktioniert, dachte ich nur: Wieso weiß der nicht, wie sein Ofen funktioniert?", erinnerte sich Bianca anschließend im Einzelinterview.

Doch die zweifache Mama nahm Thomas' Küchen-Inkompetenz mit Humor. "Irgendwie haben wir es ja dann hinbekommen. Und ich hoffe, er hat aufgepasst, dass er dann nächstes Mal den Ofen selbst anmachen kann", musste die Blondine schmunzeln.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de