Mit diesem Posting begeistert Millie Bobby Brown (15) ihre Community! Seit ihrer Rolle der Elfi in Stranger Things hat die Britin Fans auf der ganzen Welt und lässt diese im Netz nur zu gern an ihrem spannenden Leben teilhaben. Dabei überrascht die Schauspielerin in ihren Postings auch gerne mal – wie vor einem Monat, als sie sich plötzlich mit blonden Haaren präsentierte. Nun veröffentlichte Millie erneut ein ungewohntes Pic und verzauberte einmal mehr ihre Anhänger.

Glasklares Wasser, nasses Haar, makellose und ungeschminkte Haut – und Millies Follower sind hin und weg! "Absolut atemberaubend" oder "Traumhaft schön", kommentierten nur zwei User die neue Instagram-Bildergalerie der 15-Jährigen. Selbst Paris Hilton (38) war total begeistert und ließ vier Herzen unter dem Foto da. Einen Tag nach der Veröffentlichung konnte Millie sich bereits über stolze 7.800.000 Likes freuen.

Ob die Teenagerin ihre perfekte Haut ihrer eigenen Kosmetiklinie Florence by Mills zu verdanken hat? Seit August können Millies Fans von ihr mitentwickelte Augenpads, Masken und andere Pflegeprodukte kaufen. "Ich wollte etwas für mich und meine Generation, meine Freunde und Kollegen schaffen", erklärte sie im August in einer Pressemitteilung.

Getty Images Millie Bobby Brown bei der "Stranger Things"-3-Premiere

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, 2019

Getty Images Millie Bobby Brown bei der "Godzilla: King of the Monsters"-Premiere

