Der Erfolgsstreifen "Joker" sorgt aktuell für klingelnde Kassen in den Kinos! Seit knapp einem Monat ist der Film über die Entstehungsgeschichte des Killer-Clowns in den deutschen Kinos zu sehen und bricht mit seinen Einnahmen zahlreiche Rekorde. Weltweit hat der Film schon knapp 500 Millionen Euro eingespielt, was, wenn man die Produktionskosten von circa 50 Millionen Euro betrachtet, ein großer Erfolg ist. Wird es also doch noch einen zweiten Teil geben?

Wie Regisseur Todd Philipps laut Popsugar klarstellt, soll es keine Fortsetzung geben. "Der Film ist nicht für eine Fortsetzung angelegt. Wir haben ihn immer als einen Film präsentiert und das war's", nimmt er den Gerüchten den Wind aus den Segeln. Wegen des offenen Endes würden sich viele Fans über einen weiteren Streifen freuen. Sie wünschen sich, dass Joker und Batman im folgenden Teil aufeinandertreffen. 2021 soll der nächste Batman-Film, mit Robert Pattinson (33) in der Hauptrolle, in den Kinos erscheinen. Auch hier werden sich Joker und sein Feind aber nicht begegnen, wie der Filmemacher ebenfalls deutlich macht.

Überraschend wäre es nicht, wenn sich die Planung über ein Prequel nach diesem Kino-Erfolg noch einmal ändern würde. Joaquin Phoenix (45) wäre jedenfalls "offen" für eine Fortsetzung, wie er in einem Interview mit "Popcorn with Peter Travers" erzählt. Er betont vor allem die endlosen Möglichkeiten für den Charakter des Jokers und den Spaß am Dreh. Ob es mit "Joker" weitergeht, liegt nun lediglich an Warner.

ActionPress Szene aus "Joker" mit Joaquin Phoenix

Anzeige

ActionPress Joaquin Phoenix als Arthur Fleck alias Joker

Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix bei der "Joker"-Premiere 2019 in Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de