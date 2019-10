Khloe Kardashians (35) grenzenlose Mutterliebe entzückt auch ihren Ex! Die TV-Bekanntheit und ihre True (1) sind einfach unzertrennlich. Obwohl das Familienglück der 35-Jährigen noch recht frisch ist, hat das Mama-Tochter-Duo schon einiges hinter sich: Den Vater der Kleinen, Tristan Thompson (28), setzte Khloe nach mehrmaligen Seitensprüngen Anfang des Jahres endgültig vor die Tür. Auf ein neues Foto der beiden reagierte der Basketballer jetzt allerdings trotz der Trennung sehr schwärmerisch.

Auf Instagram teilte die Designerin ein Foto mit ihrer Kleinen, auf dem sie True ein Küsschen auf die Lippen gibt. Unter den vielen Kommentaren unter Khloes Urlaubsschnappschuss findet sich auch eins von Ex-Freund Tristan. Als der nämlich das niedliche Bild seiner Ex sah, konnte er nicht anders und hinterließ zwei Herzen unter der Aufnahme. Eine Überraschung für die einen, zu erwarten für die anderen – denn eigentlich herrscht zwischen dem Elternpaar seit Anfang des Jahres Funkstille, außer es geht um Töchterchen True.

In dem On Purpose-Podcast erklärte der Keeping up with the Kardashians-Star erst Ende September: Sie wolle trotz allen Umständen niemals zwischen die Beziehung von True und ihrem Vater funken. Tristan sei wegen seiner Fehler nicht gleich ein schlechter Mensch und es wäre an der Zeit, dass sie aus ihrer Opfer-Rolle rauskäme und weitermache.

Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Profi

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im Oktober 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson im August 2019

