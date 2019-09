Khloe Kardashian (35) hat immer noch zu kämpfen! Es ist Monate her, dass ihr Ex Tristan Thompson (28) mit Jordyn Woods (21) fremdging. Und obwohl die Wunden auf dem Weg waren zu heilen, kam es in der aktuellen Keeping up with the Kardashian-Folge erneut zu einer Situation, die darauf hindeutet, dass die 35-Jährige noch hart am Betrug zu knabbern hat. Besonders schwer sei es für die Blondine, für die gemeinsame Kindererziehung weiter mit dem NBA-Spieler an einem Strang zu ziehen.

"Ich komme aus einer Familie mit einigen getrennten Eltern", sagte sie in der Reality-Show. "Alle haben einen tollen Job gemacht, aber ich weiß auch, dass es Zeit gebraucht hat, bis sie ihre eigenen Probleme mit dem anderen lösten – und dann in der Lage waren, wunderbar zusammenzuarbeiten. Im Moment ist es eine echte Herausforderung für mich", ergänzte sie. Zu dem erneuten Herzschmerz der Blondine kam es vor allem wegen eines Gesprächs zwischen ihrem Ex, Schwester Kim (38) und Schwager Kanye West (42) auf Trues (1) Geburtstagsparty. Angeblich war Tristan verärgert über die KUWTK-Promotion der letzten Saison, welche den Betrugsskandal ziemlich dick unterstrich.

Obwohl die TV-Persönlichkeit zunächst ihrer Schwester das Gespräch übel nahm, war es eigentlich der Basketballspieler, auf den sie sauer war. "Tristan hätte am Geburtstag unserer Tochter nie so ein Gespräch führen dürfen. Es zeigt den Mangel an Respekt, den er für mich und meine Familie hat", sagte sie.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian und True Thompson

Anzeige

Instagram / realtristan13 True und Tristan Thompson

Anzeige

Snapchat / kimkardashian Tristan Thompson, Khloe Kardashian, Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de