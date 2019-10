Dancing on Ice wird für Joey Heindle (26) zum Kilo-Killer! Schon Mitte November wagen sich wieder zehn prominente Gesichter auf das kühle Glatt der TV-Show. Unter ihnen ist auch DSDS-Star Joey Heindle. Mit seiner Freundin Ramona Elsener als Profi-Partnerin übt der Musiker aktuell fleißig für seine Küren – und das kostet den Ex-Dschungelkönig nicht nur Kraft: Wie Joey jetzt verriet, hat er durch das Training bereits sieben Kilo verloren!

In seiner Instagram-Story nahm der 26-Jährige seine Follower nun mit aufs Eis. Erschöpft berichtete er seinen Fans, wie anstrengend die Eislauf-Einheiten seien: "Die ganze Woche jeden Tag vier Stunden Training, das haut schon rein. Ich habe unheimlich abgenommen. Also ich glaube, ich habe sieben Kilo abgenommen. Das ist echt crazy!" Vor Beginn des Trainings habe er noch einen leichten Speckbauch gehabt – dieser sei nun aber verschwunden.

Mehr als die bisherigen sieben Kilo will der gebürtige Münchner aber nicht mehr verlieren – Joey hat Angst, am Ende zu dünn zu sein! "Mehr darf's nicht werden, sonst ist Gollum wieder am Start!", scherzte er via Social-Media.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im September 2019

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Reality-TV-Star

