Na, in puncto Baby-News sind Ricky Martin (47) und sein Ehemann Jwan Yosef wohl nicht zu übertreffen! Erst im Januar dieses Jahres gaben die beiden bekannt, dass sie Eltern einer zuckersüßen Tochter geworden sind. Knapp neun Monate später folgte Ende September dann die nächste Überraschung: Der Sänger verkündete stolz, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. Und siehe da: Nur wenige Wochen später sind Ricky und Jwan schon wieder glückliche Papas geworden!

Diese tollen Neuigkeiten teilt Ricky jetzt mit seiner Community auf Instagram. Der Musiker verrät in seinem aktuellen Post nicht nur das Geschlecht des Babys, sondern plaudert bereits auch den Namen seines Sohnemanns aus. "Unser Junge Renn Martin-Yosef wurde geboren", kommentiert der stolze Daddy einen Schnappschuss, auf dem das neueste Familienmitglied in seinen Armen friedlich schlummert.

Weitere Details behalten die zwei Väter aber noch für sich. Nur so viel ist bereits bekannt: Der Kleine wurde wie die Zwillinge Matteo und Valentino und Töchterchen Lucía ebenfalls von einer Leihmutter ausgetragen. Wie gefällt euch der Name von Ricky und Jwans Sohn? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / ricky_martin Ricky Martin und Jwan Yosef mit ihrem Kind

John Sciulli/Getty Images for MOCA Jwan Yosef und Ricky Martin bei der MOCA Gala 2017

Phillip Faraone/Getty Images Ricky Martin in Los Angeles

