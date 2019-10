Bei Lena Meyer-Landrut (28) könnte es gerade nicht besser laufen. Sie ist sowohl in zahlreichen TV-Shows, als auch auf den Streaming-Plattformen Deutschlands total erfolgreich. Die aktuelle Single der 28-Jährige, "Better" mit Nico Santos, schoss durch die Decke. Und mit ihrer Mukke kann die brünette Schönheit bald ihre Fans auch wieder hautnah verzücken. Denn 2020 steht ihre "More Love Tour" an. Und die visionäre Künstlerin bekommt jetzt auch den Lohn für ihre harte Arbeit: eine Bambi-Nominierung!

Das verkündet die Musikerin aktuell ganz stolz in ihrer Instagram-Story: "Leute, ich bin für einen Bambi nominiert! Ich kann es nicht glauben. Das ist das allererste Mal, dass ich für einen Bambi nominiert bin. Ich bin richtig geschockt und freue mich megamäßig doll darüber", grinst die glückliche Eurovision Song Contest-Gewinnerin in die Kamera. Sie wurde in der Kategorie Publikumspreis für ihr Lied "Thank You" aufgestellt – ihre Fans können also für ihr Idol abstimmen und ihr so zum Sieg des wichtigen Medienpreises verhelfen. "Das wäre eine wahnsinnig große Ehre für mich", offenbart die Beauty dazu.

Vermutlich einziger Wermutstropfen bei Lenas Freude: Sie tritt unter anderem gegen ihren Song-Kollegen Nico Santos an. Denn auch der Singer-Songwriter steht zur Wahl für den Publikumspreis. Ebenso darf sich auch "80 Millionen"-Interpret Max Giesinger (31) über eine Nominierung freuen.

