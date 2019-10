Was für ein ausgelassener Royal! Mit vollem Einsatz erledigt Prinz Harry (35) seine königlichen Pflichten – wozu vor allem das Engagement für soziale Projekte zählt. So machte er zum Beispiel während seiner Afrika-Reise auf die Gefahr von Landminen aufmerksam und setzt sich seit Jahren für die Schulbildung benachteiligter Kinder oder für den Klimaschutz ein. Harrys größtes Steckenpferd sind wohl die Invictus Games – eine von ihm gegründete internationale Sportveranstaltung mit verwundeten und verletzten Staatsdienern. Bei einem aktuellen Treffen mit den Invictus-Stars kam Harry aus dem Grinsen nicht mehr heraus!

Auch wenn die Spiele erst 2020 in den Niederlanden stattfinden werden, wurde bereits am Dienstag das britische Team vorgestellt – 65 Männer und Frauen werden das Vereinigte Königreich nächstes Jahr vertreten. Zum offiziellen Pressetermin war Harry auch in seiner Rolle als Stiftungspatron gekommen: Inmitten seiner Sport-Stars ließ er sich ablichten. Die Bilder verdeutlichen, wie stolz der Vater von Archie Harrison auf die Wettkampfveranstaltung und deren Athleten ist: Denn der Mann von Herzogin Meghan (38) konnte kaum aufhören zu strahlen, umarmte die Sportler und zeigte sich superentspannt!

2014 hatte der Rotschopf den Wettbewerb ins Leben gerufen, der nächstes Jahr zum vierten Mal abgehalten wird und bei dem die Athleten gegen die Teilnehmer anderer Länder antreten. Die Team-Champions werden dann unter anderem in den Kategorien Leichtathletik, Rollstuhlbasketball, Schwimmen oder Volleyball im Sitzen ihr Bestes geben!

Getty Images Prinz Harry mit dem britischen Team für die Invictus Games 2020

Getty Images Prinz Harry bei der Verkündung der britischen Invictus-Games-Teilnehmer für 2020

Getty Images Prinz Harry mit den Invictus-Games-Champions für 2020

