Sie denken gar nicht daran, sich zurückzuhalten! Kurz nachdem nicht nur die Trennung von Liam Hemsworth (29), sondern auch noch das Liebes-Aus mit Kaitlynn Carter (31) bekannt wurde, fand Miley Cyrus (26) bereits Trost in den Armen einer weiteren Person: Musiker Cody Simpson (22). Obwohl sie deshalb von allen Seiten kritisiert wurde, lebt die einstige Disney-Bekanntheit auch diese Beziehung seit Stunde eins in aller Öffentlichkeit aus. Sogar in einem vollen Restaurant konnten die Turteltauben weder Finger noch Zungen voneinander lassen!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Miley und Cody nicht einfach nur wieder strahlend bis über beide Ohren: Selbst im Lokal Casa Vega in Sherman Oaks und im Kreise ihrer engsten Freunde ließ das Paar inmitten von hungrigen Gästen und zwischen Tischen und Stühlen seinen Emotionen freien Lauf. Auf den Aufnahmen drücken sich die Blondine und der Schauspieler nicht nur eng umschlungen aneinander – das frischgebackene Pärchen knutscht wie wild!

Ein Insider von TMZ will wissen, was es mit der überaus leidenschaftlichen, öffentlichen Knutscherei auf sich hatte: Angeblich hat Cody die insgesamt ungefähr 1.000 Dollar hohe Rechnung für die Clique übernommen. Na, wenn der anschließende Schmatzer seiner Freundin nicht ein überaus herzliches Dankeschön war!

Juliano-roll/X17online.com/Action Press Cody Simpson und Miley Cyrus

Backgrid/Action Press Miley Cyrus und Cody Simpson

Backgrid/Action Press Miley Cyrus und Cody Simpson im Oktober 2019

