Diese beiden kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Seitdem bekannt ist, dass Miley Cyrus (26) mit Cody Simpson (22) zusammen ist, nehmen die Schlagzeilen kein Ende mehr. Zusätzlich teilen die beiden selbst zahlreiche Pärchen-Schnappschüsse im Netz – und natürlich können auch die Paparazzi nicht genug bekommen von den schmachtenden Blicken der Musiker. Jetzt wurden die zwei wieder zusammen abgelichtet – und vor allem Miley wirkt auf den Bildern tiefenentspannt und glücklich.

Am Freitag läuteten die Sängerin und der Australier bei einem gemeinsamen Mittagessen in Los Angeles das Wochenende ein. Danach stand für das Paar ein kleiner Spaziergang an – Arm in Arm schlenderten sie flirtend durch die City. Die aktuellen Negativ-Schlagzeilen scheinen den zwei nicht aufs Gemüt geschlagen zu haben; im Gegenteil: Mit diesen Fotos beweisen sie, dass sie das Ganze scheinbar überhaupt nicht juckt!

Vor allem Cody kommt durch die Beziehung zu Miley aktuell nicht gut weg. In seiner Heimat Australien soll er sich durch die Liaison unbeliebt gemacht haben. Dort schlagen sich angeblich alle auf die Seite von Mileys Noch-Ehemann Liam Hemsworth (29). Und auch Promis wie Lindsay Lohan (33) wettern plötzlich gegen den 22-Jährigen. "Wenn du realisierst, dass du versagt hast. Und du dich mit weniger begnügen musst", lautet ein Post von Lindsay, auf dem sie den Ex ihrer Schwester Aliana sogar direkt vertaggt hat.

