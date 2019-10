Evelyn Weigert nimmt es mit Humor! Die TV-Moderatorin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Lange wird die Ankunft ihres Nachwuchses nicht mehr auf sich warten lassen, denn die Baby-Kugel der Blondine hat schon eine beachtliche Größe. Mittlerweile scherzt sie selbst darüber, dass ihr kaum noch alte Kleidungsstücke passen und sie sich stattdessen lieber in ein Tuch hüllt. Doch tatsächlich macht Evelyn auch in einem knappen Badeanzug noch eine tolle Figur.

Auf Instagram teilte die einstige "Himmel oder Hölle"-Moderatorin nun eine Aufnahme von sich am Pool ihres Hotels, in dem sie aktuell ihre Flitterwochen verbringt. Ein besonderes Augenmerk dürften ihre Follower auf dem Pic wohl ihrer Schwimmbekleidung mit auffälligen Leo-Print widmen: Schließlich steht ihre formschöne Mama-Wölbung dadurch sehr im Vordergrund. Die Mutti in spe jedoch betonte in ihrem Post lieber das Obst in ihrer Hand. "Hab' heute nen Apfel gegessen, der Rest ist zu viel, um es aufzuzählen", witzelte die Fernsehbekanntheit.

Doch auch wenn Evelyn ihre anderen Umstände meistens humorvoll betrachtet, so ganz ohne Beschwerden verläuft ihre Schwangerschaft nicht. "Ich habe so viel Wasser in den Beinen, dass ich humpel. Ich habe einen Buckel, weil der Bauch so schwer ist. Das ist echt... Also, sogar der Glöckner von Notre Dame würde sich denken: 'Eh, wie sieht die denn aus?'", berichtete sie ihrer Netzgemeinde in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Evelyn Weigert in Berlin, 2017

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit einem Teller Essen, 2019

Splash News Evelyn Weigert im September 2019

