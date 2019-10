Für Evelyn Weigert läuft es aktuell richtig rund! Im Juli hatte die Moderatorin diese freudigen News mit ihren Fans geteilt: Sie ist schwanger und wird Mama! Lange dauert es nicht mehr, bis ihr Baby das Licht der Welt erblicken wird – doch bevor sie ihren kleinen Schatz in die Arme schließen kann, stand jetzt ein weiterer wichtiger Punkt an. Kurz vor der Geburt hat der "Himmel oder Hölle"-Star klammheimlich geheiratet!

Auf ihrem Instagram-Account verkündet Evelyn nun stolz: Sie ist eine verheiratete Frau! "Yes", schreibt sie zu einem Schnappschuss, der wohl keine Zweifel offenlässt. Über beide Ohren strahlend schaut sie ihren frischgebackenen Ehemann Alexander an. Ihren Babybauch hat sie dabei in ein weißes Kleid gehüllt und trägt einen Brautstrauß in der Hand. Zahlreiche Fans kommentieren den Post prompt und gratulieren dem Paar zu seiner überraschenden Hochzeit.

In ihrer Instagram-Story teilt die werdende Mama außerdem erste Einblicke der Feierlichkeiten: Offenbar feierten die Turteltauben im kleinsten Kreis – inklusive Live-Musik und herzförmiger Hochzeitstorte, auf die ein Bild des Brautpaares gedruckt war.

Splash News Evelyn Weigert im September 2019

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert und ihr Mann Alexander

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert mit ihrer Hochzeitstorte

