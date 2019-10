In Liebesdingen sind seine Eltern das absolute Vorbild für ihn! Dylan Brosnan ist zwar erst 22 Jahre alt, dennoch hält er offenbar nichts davon, sich als junger Erwachsener erst einmal richtig auszutoben. Seit 2016 ist bekannt, dass er mit der Künstlerin Avery Wheless liiert ist. Das Faible für Romantik dürften ihm Papa Pierce Brosnan (66) und Mama Keely Shaye Smith (56)mit auf den Weg gegeben haben. Denn Dylan gestand kürzlich, dass er zu der 25-jährigen Beziehung seiner Eltern aufschaut!

"Es ist sehr schön, Eltern zu haben, die sich lieben und einen in der Weise unterstützen, wie meine Eltern es tun", verriet Dylan gegenüber HollywoodLife. Das Vorbild habe auch seine Sichtweise auf Beziehungen geprägt. "Ich glaube, sie haben viel Respekt füreinander und mögen, was sie tun. Sie verstehen jeweils die Arbeitsmoral des anderen", so der Spross des einstigen James-Bond-Darstellers. Es sei für seine Eltern kein Problem, wenn einer der beiden Zeit oder Raum für die Arbeit brauche.

Hollywoodstar Pierce und die Journalistin Keely lernten sich 1994 an einem Strand in Mexiko kennen und wurden ein Paar. Die zweifachen Eltern heirateten schließlich 2001 in Irland, der Heimat des Schauspielers. Zuvor war Pierce mit der australischen Schauspielerin Cassandra Harris verheiratet, die 1991 an Eierstockkrebs starb.

Getty Images Dylan Brosnan und seine Freundin Avery Wheless

Getty Images Dylan Brosnan, Sohn von Pierce Brosnan

Getty Images Pierce Brosnan mit seinem Sohn Dylan im Dezember 2011

