Das ist wahre Freundschaft! Dass die Sängerinnen Selena Gomez (27) und Taylor Swift (29) schon seit Jahren die besten Freundinnen sind, ist kein Geheimnis. Viele Lebenssituationen haben die beiden schon zusammen gemeistert! Auch in schweren Zeiten konnten sie sich aufeinander verlassen und haben sich trotz des Starrummels nie aus den Augen verloren. Ob bei Liebeskummer oder gesundheitlichen Problemen – Sel konnte immer auf Taylor zählen! Jetzt widmet die Brünette ihrer BFF eine rührende Dankes-Botschaft!

Selena postete jetzt ein Instagram-Bild in einer Story, das sie mit Taylor in einem innigen Moment zeigt. Dazu schreibt sie: "Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Du hast mir so viel beigebracht, hast das alles mit mir durchgemacht, du bist geblieben und hast mich daran erinnert, ein besserer Mensch zu sein. Ich bin ein Leben lang an deiner Seite." Mit dieser süßen Nachricht bestätigt die 27-Jährige erneut, wie standhaft die Freundschaft der Hollywood-Beautys ist.

"Ich würde für sie sterben", schreibt Selena sogar zu dem Bild. Obwohl beide Stars in verschiedenen Städten leben und viel zu tun haben, schaffen sie es trotzdem, sich gegenseitig zu besuchen und Zeit miteinander zu verbringen, wie ein Insider bei E! News berichtete. So eine Freundschaft kann sich jeder nur wünschen!

Getty Images Selena Gomez im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift bei der 58. Grammy-Verleihung

Anzeige

Splash News Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de