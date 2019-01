Es waren harte Monate. Popstar Selena Gomez (26) hatte sich seit September aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie verzichtete auch bewusst auf die Nutzung sozialer Medien. Es folgten mehrere Klinik-Aufenthalte, weil eine frühere Nierentransplantation nachbehandelt werden musste, aber auch mit psychischen Problemen hatte die 26-Jährige zu kämpfen. Eine habe ihr in dieser Zeit ganz besonders geholfen – ihre Freundin Taylor Swift (29).

"Selena und Taylor sind in Kontakt, seitdem Selena ihre Behandlung abgeschlossen hat. Sie stehen sich sehr nahe", berichtete ein Insider bei E! News. "Taylor hat sich ihr immer wieder angenommen und ihre Unterstützung und Liebe gezeigt." Der Vertraute ist überzeugt: "Selena stützt sich wirklich auf Taylor und zählt sie zu ihren besten Freundinnen." Auch wenn beide in unterschiedlichen Städten lebten, so die Quelle, sei der Kontakt nie abgerissen. Wenn Taylor nach Los Angeles kommt, versuche sie immer, Zeit mit Selena zu verbringen. "Sie haben immer Spaß daran, ihre Beziehung aufzufrischen und gemeinsam einen schönen Mädels-Abend zu verbringen."

Über Selenas Pläne verrät der Vertraute, sie wolle in "ganz kleinen Schritten" wieder in die Arbeit einsteigen. Es gebe aber schon jetzt einen ganzen Haufen an Projekten für 2019, inklusive neuer Musik und neuen Deals mit Brands wie Puma.

Instagram / taylorswift Cazzie David, Selena Gomez und Taylor Swift beim Mädelsabend

Getty Images Taylor Swift und Selena Gomez im April 2016

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

