Selena Gomez (27) weiß sich optisch in Szene zu setzen! Nachdem die Sängerin vor wenigen Tagen zwei neue Singles veröffentlicht hatte, ging sie am Montag in New York auf große Promotion-Tour. In der US-Metropole besuchte sie verschiedene Radio-Stationen, um den Hörern ihre Songs "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now" schmackhaft zu machen. Dabei überraschte die Beauty auch mit ihrer Garderobe – an nur einem Tag trug Sel vier verschiedene Outfits.

Bei ihren Auftritten legte sie ihren Schwerpunkt auf edle Business-Garderobe. Ein enges Zebra-Print-Kleid kombinierte die 27-Jährige mit einer Celine-Tasche und lässigen Stiefeln. Außerdem schlüpfte Selena in einen Hosenanzug – in ihrem schimmernden Blazer im Farbton Petrol war die Ex von Justin Bieber (25) ein echter Hingucker.

Natürlich ging es an dem Tag auch um ihre Musik. Im Gespräch mit Radio.com sagte die ehemalige Disney-Darstellerin über ihr Lied "Lose You To Love Me": "Ich wollte eine Menge Gefühle ausdrücken, die ich erlebt habe. (...) Aber es ist okay, dieses Kapitel zu schließen und es ist okay für mich, vorwärts zu gehen." In den Lyrics habe sie persönliche Frustrationen verarbeitet.

Splash News Selena Gomez im Oktober 2019

