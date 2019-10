Kevin Jonas (31) ist in Feierlaune, denn sein jüngstes Kind hatte Geburtstag! Daraus, dass der Jonas Brothers-Star auch Vollblut-Papa ist, macht er kein Geheimnis. Seine Frau Danielle (32) und seine beiden Töchter Alena und Valentina sind der ganze Stolz des Musikers. Im Netz teilt er immer wieder Pics und Clips, die ihn glücklich mit seinen Mädels zeigen. Töchterchen Valentina wurde am Montag drei Jahre alt – und zu diesem Anlass gab's von Kevin liebevolle Worte via Social Media.

Auf Instagram postete der 31-Jährige ein Video, das den Sänger mit Danielle und Valentina in der heimischen Küche zeigt. Vor dem Geburtstagskind steht eine riesige Torte mit drei brennenden Kerzen. Beim Auspusten helfen die Eltern aber ein wenig nach. "Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschönes Mädchen. Valentina, ich kann nicht glauben, dass du heute schon drei Jahre alt bist. Ich liebe dich so sehr", schrieb Kevin zu dem Clip.

Auch zum Geburtstag seiner Ehefrau hatte er sich im September ordentlich ins Zeug gelegt. Er verzückte seine Follower mit einem Pärchen-Pic in Schwarzweiß. "Ich hoffe, dass ich dir heute zeigen kann, wie sehr ich dich liebe und wie viel du mir bedeutest! Ich liebe dich für immer und ewig, Baby", richtete sich Kevin an Danielle.

Backgrid / ActionPress Kevin Jonas, Musiker

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kevin und Danielle Jonas bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de