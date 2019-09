In Kevin Jonas (31) steckt ein echter Romantiker! Schon öfters fand das Mitglied des Jonas Brothers-Trios rührende Worte für seine langjährige Partnerin Danielle (31): Vor zehn Jahren hatte sie seinen Heiratsantrag angenommen – dafür bedankte er sich zu ihrem Hochzeitstag im Juli ganz gefühlvoll. Auch jetzt hat sich Kevin für seine Liebste wieder poetisch ins Zeug gelegt. Zum Geburtstag der 31-Jährigen textete der Charmebolzen eine herzzerreißende Liebesbotschaft!

Auf Instagram postete Kevin ein Schwarzweiß-Bild von sich und Danielle – darauf sind sie eng umschlungen in schicker Abendgarderobe zu sehen. Zu dem Bild schrieb der Musiker: "Du erleuchtest mein Leben jede Minute eines jeden Tages! Ich hoffe, dass ich dir heute zeigen kann, wie sehr ich dich liebe und wie viel du mir bedeutest! Ich liebe dich für immer und ewig, Baby. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!" Die Mutter seiner zwei Töchter antwortete Kevin in der Kommentarspalte: "Ich liebe dich, mein Süßer! Du gibst mir immer das Gefühl, geliebt zu werden. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mich in dich verliebt habe!"

Was die romantische Ader angeht, stehen seine Brüder Kevin in nichts nach: Vor Kurzem schwärmte sein jüngster Bruder Nick (27) wieder einmal von seiner Frau Priyanka Chopra (37). In einem Post verriet er, wie er die Schauspielerin nach einem Musical-Besuch kennengelernt habe und wie glücklich er darüber sei: "Für unsere bisherige gemeinsame Reise bin ich so dankbar. Du bringst mich jeden Tag zum Lächeln und inspirierst mich, zur besten Version meiner selbst zu werden. Ich fühle mich geehrt, dein Ehemann zu sein."

Getty Images Kevin Jonas bei der "Elvis Duran And The Z100 Morning Show" in New York, 2019

Getty Images Kevin und Danielle Jonas im Juli 2012

Instagram / nickjonas Priyanka und Nick Jonas in Cannes

