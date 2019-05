Man sieht ihr das Alter nicht an! Model Christie Brinkley (65) erlangte in den 70er Jahren große Berühmtheit, als sie im Swimsuit das Cover der Sports Illustrated zierte. 2017 war sie noch einmal auf dem Titelbild des legendären Magazins zu sehen – und zwar als bisher ältestes Model! Obwohl die Blondine mittlerweile 65 Jahre alt ist, hat sie an ihrer Schönheit nichts eingebüßt. Was das Geheimnis ihres jugendlichen Aussehens ist, hat sie nun verraten.

"Neugier für die Welt zu entwickeln, Herausforderungen anzunehmen und ständig zu wachsen und zu lernen, das ist das Geheimnis der Jugend ... und ein Prosecco", so Christie im Interview mit Mirror. Doch auch eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Bewegung würden sehr dabei helfen, jugendlich auszusehen und sich fit zu fühlen. Für Christie sei es außerdem sehr wichtig, trotz hohem Alter weiterhin aktiv zu bleiben, viele Dinge zu machen und neue Dinge zu lernen. "Wir sind eine Generation, die viel gelernt hat und sich gut ernährt und deshalb fühlen wir uns auch gut", erklärt das Supermodel.

Christie zierte im Laufe ihrer Karriere mehr als 500 Cover verschiedener Magazine wie Vogue, Cosmopolitan oder Glamour. Außerdem war sie als Schauspielerin, Schriftstellerin, Fotografin, Designerin und Aktivistin tätig.

