Hubschrauberabsturz: Christie Brinkley glaubt an ein Wunder

Christie Brinkley (71) hat in ihrem neuen Buch "Uptown Girl" und im Gespräch mit Fox News Digital bewegende Details über den dramatischen Hubschrauberabsturz von 1994 preisgegeben. Damals, bei einer Heliski-Tour in den San Juan Mountains von Colorado, verunglückte das Model gemeinsam mit fünf weiteren Passagieren schwer – ein Ereignis, das Christie als "nahezu wundersame Rettung" bezeichnet. Sie schilderte, wie der Hubschrauber plötzlich abstürzte, während sie eine kleine Menge "magische Erde" aus Chimayo, New Mexico, an Bord trug. Christie war zum Zeitpunkt des Unfalls mit Billy Joel (76) verheiratet, ihre Tochter Alexa Ray Joel (39) befand sich zum Glück nicht im Helikopter.

Nach dem Absturz, bei dem der Helikopter in zwei Teile riss und die Insassen über die verschneite Berglandschaft geschleudert wurden, betonte Christie in ihrer Autobiografie, wie sehr sie in diesem Moment an Wunder glaubte. Sie hatte kurz vor dem Unglück Erde aus Chimayo verstreut, einem Wallfahrtsort, der für heilende Kräfte berühmt ist, und flehte innerlich um Schutz. Wie durch ein Wunder blieben alle Insassen am Leben – auch die Ermittler waren später fassungslos darüber, dass niemand starb. Christie selbst musste sich nach dem Crash mit posttraumatischem Stress herumschlagen, doch das Erlebnis veränderte ihre Wahrnehmung des Lebens: "Alles, was wirklich zählt, ist Liebe", schrieb sie in ihren Erinnerungen. Auch eine spätere Hüftoperation führte sie direkt auf Verletzungen aus dem Absturz zurück.

Neben den Folgen des Unfalls markierte das damalige Ereignis einen Wendepunkt in Christies Leben. Sie berichtete bereits in ihren Memoiren davon, wie die Ehe zu Billy zu dieser Zeit in der Krise steckte – nicht zuletzt aufgrund seines Alkoholkonsums. Nach dem Crash wurde ihr klar, dass ihre Ehe nicht zu retten war, auch wenn sie darauf gehofft hatte, dass Billy um sie kämpfen würde. Die gemeinsame Tochter Alexa blieb dennoch das verbindende Element zwischen den beiden. Heute beschreibt Christie, dass sie besonders dankbar durchs Leben geht und auf eine gesunde Ernährung achtet – inzwischen lebt sie sogar vegan. Gelernt hat sie aus all den Erlebnissen vor allem eines: Das Leben ist ein Geschenk, das man nicht als selbstverständlich betrachten sollte.

Getty Images Christie Brinkley im September 2019

Getty Images Christie Brinkley und Billy Joel, 1985

