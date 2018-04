Diese Dame ist tatsächlich Ü60! Christie Brinkley (64) machte sich bereits Ende der 70er-Jahre als Model einen Namen. Ihre Karriere begann damals auf dem Cover der bekannten Sports Illustrated Swimsuit Issue. Seither erschien die Blondine noch drei weitere Male auf dem Titel der berühmten Bademodenausgabe – zuletzt im stolzen Alter von 63 Jahren! Doch mit ihrem Traumkörper steht die Ikone ihrer jüngeren Konkurrenz bis heute in nichts nach. Ob das wohl auch etwas mit ihrem Ernährungsplan zu tun hat?

"Am Anfang habe ich ein paar ziemlich verrückte Diäten ausprobiert – von Saft-Fasten bis hin zu Diäten, bei denen nur ganz bestimmte Lebensmittel erlaubt sind oder man vor jeder Mahlzeit eine Grapefruit isst", erklärte sie kürzlich gegenüber dem New York Magazine. Doch das Einzige, was einen nachhaltigen Effekt habe, sei eine ausgewogene Ernährung, meinte die Ex von Sänger John Mellencamp (66) weiter. Sie selbst ernähre sich seit ihrem zwölften Lebensjahr ausschließlich vegetarisch und zum Teil auch vegan, bezeichnet sich aber als Flexi-Veganerin. Der Grund: Sie liebe italienisches Essen, ganz besonders Mozzarella und Pasta. Zudem gönne sie sich in Frankreich eben auch mal gerne ein Stück Camembert oder ein Käsesandwich, gestand die Designerin.

Für ihre Traummaße setzt die Ex-Frau von Musiker Billy Joel (68) allerdings nicht nur auf Obst und Gemüse – Schokolade und hin und wieder ein Gläschen Wein sind ebenso fester Bestandteil ihres Ernährungsplans. Schließlich sei Balance der Schlüssel zu einem gesunden Körper, wie die Schauspielerin betonte. Was haltet ihr von Christies Ernährungsweise? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

