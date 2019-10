Die Award-Season nimmt so langsam wieder Fahrt auf: Am Montagabend wurden in London die alljährlichen Pride of Britain Awards verliehen. Stars und Sternchen der britischen TV- und Medienlandschaft schmissen sich für diesen Anlass wieder in Schale und glänzten mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette – so auch in diesem Jahr Let's Dance-Gesicht Motsi Mabuse (38): Promiflash zeigt euch die schönsten Looks des Abends!

Die ehemalige Profitänzerin strahlte in ihrer tiefroten Robe bis über beide Ohren und stahl damit so wohl einigen VIPs die Show. Besonderer Hingucker ihres Kleides waren die bodenlangen Ärmel. Aber auch Vogue Williams (34) dürfte an diesem Abend für einige offene Münder gesorgt haben. Die Ehefrau von Spencer Matthews (30) überraschte in einem ausgefallenen Dress mit transparentem Oberteil und buntem Rock.

Sängerin Anne-Marie (28) ging es bei diesem Event etwas unspektakulärer an. Die "Ciao Adios"-Interpretin setzte auf ein kurzes Schwarzes mit auffälligen Puff-Ärmeln. Ashley Roberts (38) hingegen verblüffte wie Motsi in einer Knallfarbe. Der ehemalige Pussycat Dolls-Star entschied sich für ein petrolfarbenes Dress in einer One-Shoulder-Optik.

Getty Images Motsi Mabuse, TV-Star

Anzeige

Getty Images Vogue Williams bei den Pride of Britain Awards 2019

Anzeige

Getty Images Sängerin Anne-Marie bei den Pride Of Britain Awards 2019

Anzeige

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

Getty Images Jessica Wright, britisches TV-Gesicht



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de