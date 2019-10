Große Überraschung bei Bares für Rares! In der Trödel-Show mit Horst Lichter (57) werden öfter mal wahre Schätze ans Tageslicht gebracht. In den allermeisten Fällen haben die Teilnehmer aber einen deutlich höheren Wunschpreis für ihre Raritäten im Sinn, als die Händler zu zahlen bereit sind. In der neuesten Folge kommt es nun ganz anders: Kandidat Holger Maertz möchte für seinen ungewöhnlichen Holzstab gerade einmal 20 Euro haben – und geht mit mehreren Hundert nach Hause!

Der Tischlermeister hat von seinem Vater einen bunten Holzstab mit mehreren Einkerbungen geschenkt bekommen. Damit durfte er als Kind sogar spielen. Hätte sein Vater gewusst, wie wertvoll dieser kleine Schatz ist, hätte er ihm das sicherlich verboten. Experte Detlev Kümmel erkennt nämlich sofort, dass es sich dabei um einen sogenannten Schafferstab von 1770 handelt. Mit solchen Stäben haben sich die Vorsitzenden von Gesellenvereinigungen früher Gehör verschafft. Folglich hat der Experte eine ganz andere Preisvorstellung. Er schätzt, dass Holger Maertz problemlos 250 bis 300 Euro von den Händlern bekommen kann.

Trotz der Experteneinschätzung ist Holger Maertz, kurz bevor er sich den Händlern stellt, immer noch skeptisch: "Der geschätzte Preis ist natürlich ein Traum, aber wenn ich mit einem Fünfziger da rauskomme, bin ich zufrieden." Damit liegt der Schweriner aber gehörig daneben. Die Händler sind von dem ungewöhnlichen Objekt begeistert, nur Walter Lehnertz (52) kann die Aufregung nicht verstehen. "Egal, welche Tabletten ihr nehmt, nehmt weniger", meint er zu dem Biet-Battle seiner Kollegen. Am Ende setzt sich Fabian Kahl (28) durch. Er ergattert den Schafferstab für satte 400 Euro.

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

Anzeige

ZDF / Guido Engels Walter Lehnertz, Händler bei "Bares für Rares"

Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Fabian Kahl, Händler bei "Bares für Rares"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de