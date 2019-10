Heidi Klums (46) Halloween-Kostüme sind mittlerweile legendär – kein Wunder also, dass die Fans jetzt schon ihrer spektakulären Party entgegenfiebern. In was wird sie wohl in diesem Jahr schlüpfen? So viel hat die Germany's next Topmodel-Jurorin bereits verraten: Ihre Verkleidung wird aufwendig und nicht sonderlich bequem sein. Jetzt teilt Heidi einen neuen Hinweis – und prompt beginnt das spannende Rätselraten der Community!

Auf ihrem Instagram-Account postet die 46-Jährige einen kurzen Clip, in dem ein grüner Abdruck von Heidis Gesicht zu sehen ist. Zugegeben, viel erkennen kann man nicht, doch das hindert die User nicht daran, reichlich Tipps in den Ring zu werfen. Hoch im Kurs stehen dabei folgende Kostüme: Freiheitsstatue, Frankenstein, Alien, Grinch und Hulk. Und Heidi? Die lässt sich natürlich nichts entlocken und hüllt sich noch in Schweigen.

Das große Geheimnis um ihren Halloween-Look wird bekanntlich erst am Tag ihrer großen Party gelüftet. Im Interview mit People gab die Rheinländerin immerhin schon einmal einen kleinen Vorgeschmack. "Ich werde es schwer haben zu laufen, und es wird wirklich sehr lange dauern", plauderte sie aus.

