In was für einem Kostüm wird Heidi Klum (46) dieses Jahr Halloween feiern? Das Supermodel ist bekanntlich ein riesengroßer Fan des gruseligen Festes und seine alljährliche Party mittlerweile Kult. In den vergangenen Tagen hat die Frau von Tom Kaulitz (30) immer mehr Details ihres diesjährigen Looks enthüllt – so ganz lässt sie sich aber noch nicht in die Karten schauen. Nun gibt sie einen weiteren Hinweis: Bequem wird es für Heidi auch diesmal nicht!

Die 46-Jährige plauderte gegenüber People aus: "Ich werde es schwer haben zu laufen, und es wird wirklich sehr lange dauern." Erst nach zehn Stunden werde Heidi komplett in ihrem Kostüm stecken. Für Tom soll es nach seiner Shrek-Verkleidung 2018 diesmal weniger aufwendig werden. "Sein Kostüm wird dieses Jahr leichter, weil er mir letztes Jahr so leid getan hat." Im Gegensatz zu Heidi sei der 30-Jährige schwere Kostümierungen noch nicht gewohnt. "Er war [letztes Halloween] so: 'Oh mein Gott, ich werde sterben, es ist so heiß!'", verriet die vierfache Mutter.

Ob diese Informationen Heidis Fans reichen, um ihr Kostüm endlich zu erraten? Bisher standen die Pharaonen-Frau Nofretete und ein Alien bei ihrer Community hoch im Kurs. Lange warten müssen sie auf das Ergebnis ohnehin nicht mehr, denn Heidis Halloween-Party findet am Donnerstag statt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Halloween-Fan

Anzeige

Actionpress/ TheImageDirect.com Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2018

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in ihrem Halloween-Look

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de