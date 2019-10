Bald sucht Heidi Klum (46) zum ersten Mal Deutschlands Queen of Drags. Sie teilt sich das Jury-Pult mit ihrem Schwager Bill Kaulitz (30) und der Eurovision Song Contest-Ikone Conchita Wurst (30). Insgesamt zehn Kandidaten aus dem deutschsprachigen Raum treten gegeneinander an, um die begehrte Krone zu gewinnen. Doch wer hat das Zeug, um die Jury zu überzeugen? In einer Promiflash-Umfrage konnte man schon vorab eine klare Favoritin erkennen.

Bei der besagten Online-Befragung geht die Berliner Beauty Katy Bähm (26) als Siegerin hervor. Mit 953 Stimmen (Stand 30. Oktober; 11:30 Uhr) konnte sich die Perücken-Designerin deutlich gegen ihre neun Konkurrentinnen durchsetzen. Mit einem größeren Abstand landet Samantha Gold, die 288 Stimmen einheimsen konnte, auf dem zweiten Platz. Das Siegertreppchen wird mit der Drittplatzierten Bambi Mercury, die 279 Votes bekommen hat, vollendet. Ob sich Katy wirklich so gut schlagen wird, zeigt sich erst in ein paar Wochen. "Queen of Drags" startet am 14. November auf ProSieben.

Neben den spannenden Kandidatinnen verspricht der Trailer auch hochkarätige Gast-Jurorinnen. Wie etwa die international erfolgreichen Sängerinnen Leona Lewis (34) und LaToya Jackson (63). In einer Folge wird auch die Hamburger Travestie-Ikone Olivia Jones (49) Heidi und Co. beratend zur Seite stehen.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / gold.samantha Samantha Gold 2019 in Hamburg

Anzeige

Instagram / bambi_mercury Bambi Mercury 2019 in dem Berliner Club Schwuz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de