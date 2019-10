Ist sie wieder vergeben oder ist sie es nicht – diese Frage brennt momentan den Fans von Viola Kraus (28) unter den Nägeln! Schon seit einigen Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die einstige Der Bachelor-Kandidatin wieder verliebt sein könnte. Zusätzlich tauchten dann auch noch verdächtige Schnappschüsse von ihrem Bali-Trip auf, die beweisen: Die Powerfrau war definitiv nicht allein im Urlaub! Hat Viola also wirklich einen neuen Partner an ihrer Seite? Mit Promiflash spricht sie nun über die Liebesgerüchte.

Also mal Tacheles – von wem wurde die 28-Jährige nun in das Urlaubsparadies begleitet? "Auf meiner Reise war ich tatsächlich nicht alleine – so wie sonst – allerdings war das nur ein Travel-Buddy", stellt Viola klar! Weiter ins Detail geht sie nicht. Auch wer genau mit ihr zusammen Bali unsicher machte, verrät sie nicht. Abschließend ergänzt sie jedoch noch, aktuell nicht auf der Suche zu sein, und deshalb kämen für sie momentan auch keine weiteren Kuppelshows infrage.

Ob Single oder nicht – bereits in einem früheren Interview hatte Viola beteuert, private Angelegenheiten zukünftig eher aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. "Tatsächlich habe ich für mich entschieden: Ich bin glücklich und ich möchte jetzt mein Liebesleben zumindest jetzt, für ein paar Monate, einfach mal im Hintergrund behalten!", hatte sie ihren Entschluss erklärt.

Getty Images Viola Kraus 2019 in München

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus

