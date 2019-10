Das Versteckspiel von Nico Schwanz (41) und Julia Prokopy (24) hat endlich ein Ende – und die Promis feiern es! Seit vergangenem Dienstagabend dürfen das Malemodel und die Bachelor in Paradise-Kandidatin endlich offen über ihre Liebe sprechen: Gerade erst verließ die Blondine freiwillig die Flirtshow, da sich im Paradies einfach kein passender Mann gefunden hatte. Umso glücklicher ist Julia nun, im echten Leben ihren Deckel gefunden zu haben, und dies auch allen zu zeigen. Nach dem Paar-Outing regnete es Glückwünsche von ihren Reality-Kollegen!

Nachdem Julia beim "Bachelor in Paradise"-Talk mit Frauke Ludowig (55) nach ihrem Exit die Liebe zu Nico bestätigte, teilten die beiden auch den ersten Paarpost auf Instagram. Darunter sammelten sich in kürzester Zeit die lieben Worte anderer Stars und Sternchen: "Alles Glück der Welt", textete beispielsweise BIP-Staffelkollegin Carina Spack unter dem Beitrag. Auch Bachelorette-Hottie Daniel Lott hatte nur liebe Worte für die zwei Turteltauben übrig: "Nur das Beste für euch!" Matthias Mangiapane (36), Sebastian Fobe (34), Leonard Freier (34) und Pascal Kappés (29) herzten den romantischen Schnappschuss.

Ein anderer Promi spielte offenbar Amor bei Nico und Julia, wie er in seiner Instagram-Story verriet: Currywurstmann Chris Töpperwien (45)! Auf einer von ihm organisierten Veranstaltung in München habe es zwischen den beiden gefunkt – keine Wunder, dass er sich also am meisten mit dem frisch verliebten VIP-Couple freut: "Ihr Süßen", lautete sein Glückwunsch unter Nicos Foto.

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion, Friedrich,Jürgen / ActionPress Collage: Nico Schwanz und Julia Prokopy

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Daniel

In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien, RTL II Chris Töpperwien in "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien"

