Nick Jonas (27) wurde 2005 zum gefeierten Teeniestar. Zusammen mit seinen Brüdern Joe (30) und Kevin Jonas (31) gründete er die Band Jonas Brothers. Mittlerweile ist der Beau aber erwachsen geworden und hat im vergangenen Jahr geheiratet. Doch das hält den Sänger heute nicht davon ab, mit Stolz auf sein jüngeres Ich zu blicken: Nick teilte vor wenigen Tagen ein niedliches Throwback-Pic, auf dem er seine Muskeln spielen ließ!

Was für ein süßer Knirps er doch war: Via Instagram teilte der 27-Jährige ein Bild von sich aus jüngeren Tagen. Ziemlich stolz präsentiert der kleine Nick auf den Schnappschuss seinen – sagen wir mal – kaum existierenden Bizeps. Stolz wie Bolle strahlt Junior-Nick in die Kamera und zeigt auf seine Muskeln. Fans und Stars wie Sarah Hyland (28) feiern die Momentaufnahme sehr.

Der heutige Nick hat mit seinem damaligen Ebenbild nicht mehr viel gemeinsam. Das graue Sweatshirt tauschte er schon längst gegen stylishe Anzüge oder coole Lederjacken und die kaum vorhandenen Muskeln trainierte er sich in den vergangenen Jahren mühselig an.

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas

Anzeige

Instagram / nickjonas Nick Jonas in jungen Jahren

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Nick Jonas bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de