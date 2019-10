Game of Thrones-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Im vergangenen Mai wurde nach acht Staffeln, etlichen Dramen und Intrigen die allerletzte Episode der Erfolgsserie ausgestrahlt. Doch die Zuschauer mussten sich nicht für immer von ihrem geliebten Fantasy-Universum verabschieden – schließlich soll das Team um Autor George R. R. Martin (71) gleich mehrere Spin-offs geplant haben. Darunter auch ein Prequel zur Hauptgeschichte mit Schauspiel-Beauty Naomi Watts (51) in einer der Hauptrollen. Aber eben genau dieses bisher namenlose Projekt wurde jetzt überraschend gecancelt!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, seien die Dreharbeiten auf Eis gelegt worden – und das, obwohl die Pilotfolge schon längst im Kasten gewesen sein soll! Der Grund für die Streichung der Serie ist bisher nicht bekannt. Das Format, das aus der Feder von "Kingsman: The Secret Service"-Drehbuchautorin Jane Goldman stammt, sollte mehrere Tausend Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielen und die ersten Kämpfe zwischen den Menschen und den weißen Wanderern behandeln. Ein erstes Statement des verantwortlichen Senders HBO bleibt bisher aus.

Dabei hatte Naomi bereits in den höchsten Tönen von dem Prequel geschwärmt – sie war sich sogar sicher, dass die Fans es lieben werden. "Ich glaube, sie werden nicht enttäuscht sein. Es ist ein großartiges Team, das sie dafür zusammengestellt haben", betonte sie noch vergangenen Juni in einem Interview mit der Agentur Associated Press.

