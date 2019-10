Pro Familienmitglied eine Verkleidung! Für eine Vielzahl von Frauen ist Kim Kardashian (39) in Sachen Fashion-und Make-up-Trends das absolute Idol. Mit ihrer Shapewear "SKIMS" oder ihrer eigenen Make-up-Linie "KKW" verdient sie mehrere Millionen Dollar. Da dürfte es niemanden verwundern, dass der Keeping Up With The Kardashians-Star auch für Halloween outfit-technisch schon bestens vorbereitet ist. Aber warum nur ein Kostüm, wenn man auch vier haben kann?

Auf Twitter fragte ein User bei der 39-Jährigen neugierig nach, ob sie schon ein paar Infos über ihre Halloween-Outfits geben könne. Prompt antwortete Kim, dass sie diese Nacht bis halb zwei wach gewesen sei, um eins der Kostüme zu fotografieren. "Ich habe eins mit den Kindern zusammen, eins mit Kanye und eins alleine", erklärte sie ihren Fans im Netz. Der TV-Star habe auch noch einen vierten Look in petto, bei dem sie sich allerdings noch nicht sicher sei, ob sie ihn tragen werde.

Vor wenigen Tagen hatte Kim auf Instagram bereits das Halloween-Outfit ihrer ältesten Tochter North (6) präsentiert. Deren Kostüm wird allerdings ohne Make-up auskommen müssen, denn Papa Kanye West (42) möchte nicht, dass seine Tochter Make-up nutzt. "Das ist gerade ein echt großes Thema bei uns zu Hause", hatte Kim im Interview mit E! News zugegeben.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

SplashNews.com Kanye West und Kim Kardashian mit Tochter North West

Instagram / kimkardashian North West, Oktober 2019

