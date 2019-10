Bei der Erziehung versteht Kanye West (42) offenbar keinen Spaß! Der Rapper und seine Frau Kim Kardashian (39) sind stolze vierfache Eltern – und nehmen diese Rolle ziemlich ernst. Denn auch, wenn Kim und Kanye auf ihre Fans ziemlich locker wirken dürften – in Sachen Kindererziehung kann das Promipaar ganz schön hart durchgreifen: Dass Tochter North (6) jetzt schon mit einer kosmetischen Gesichtsverschönerung anfangen will, kommt für Vollblut-Papa Kanye so gar nicht in die Tüte!

Das plauderte Kim nun im Interview mit E! News aus: "North versucht schon, sich zu schminken. Aber sie wird davon abgehalten, weil ihr Vater ihr Make-up verboten hat, bis sie ein Teenager ist." Dies habe sogar dazu geführt, dass der Haussegen im Hause Kardashian-West eine Zeit lang schief hing. "Aber es ist das Beste für sie", machte die 39-Jährige anschließend deutlich. Für North dürfte dies sicher nicht ganz so leicht nachvollziehbar sein – schließlich ist ihre Mama ein wahrer Make-up-Mogul und besitzt ihre eigene Kosmetiklinie. Nichtsdestotrotz ist sich Kim sicher: "Ich glaube, als Eltern lernst du erst etwas, indem du es machst. Und wir haben festgestellt, dass wir nicht wirklich möchten, dass sie in jungen Jahren Make-up trägt – auch wenn sie sieht, wie ihre Mutter Lippenstift und Lipgloss aufträgt."

Doch nicht nur das Tragen von Lippenstift, Mascara und Co. ist North untersagt. Kanye reagiert auch auf bestimmte Kleidungsstücke an seiner Tochter allergisch. Im Interview mit Zane Lowe for Beats 1 plauderte er aus, dass bauchfreie Tops in ihrem Alter ein No-Go seien. "Ich denke und fühle darüber nun anders, jetzt, wo ich Christ bin, jetzt, wo ich Gründer einer Drei-Milliarden-Dollar-Organisation und seit fünf Jahren verheiratet bin", sagte er.

Instagram / kimkardashian North und Kanye West

Anzeige

Instagram / krisjenner Penelope Disick und North West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de