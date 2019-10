Gehen sich Gerda Lewis (26) und Keno Rüst jetzt aus dem Weg? Erst vor knapp drei Wochen hatten die amtierende Bachelorette und ihr Auserwählter erklärt, sich in aller Freundschaft getrennt zu haben. Kurz darauf waren Bilder aufgetaucht, die die Blondine an der Seite ihres Zweitplatzierten Tim Stammberger (25) zeigen. Ihr Verflossener nahm dies mit wenig Begeisterung auf. Hat er seiner Ex-Flamme deswegen sogar die Social-Media-Freundschaft gekündigt? Gerda und Keno folgen einander nicht mehr auf Instagram!

Schaut man sich die knapp 884.000 Instagram-Abonnenten der 26-Jährigen genauer an, fehlt in der langen Liste an Fans der Name ihres einstigen Lovers. Auch im Follower-Verzeichnis des gebürtigen Ostfriesen ist keine Spur von Gerda zu sehen. Ob sie ihre Insta-Bekanntschaft tatsächlich wegen der letzten Turtelbilder oder schon zuvor beendet haben, ist nicht klar.

Nach der Veröffentlichung der Schnappschüsse erklärte Keno, sich von Gerda und Tim hintergangen zu fühlen: "Ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, [...] dass ich natürlich beiden vertraut habe und es sich natürlich ziemlich blöd anfühlt!", schilderte er. Er sei sich nicht sicher, wie lange der Kontakt zwischen Gerda und Tim schon bestehe.

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Anzeige

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

Anzeige

Instagram / keno_ruest Keno Rüst 2019 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de