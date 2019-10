Ist sie es wirklich? In den vergangenen Monaten machte die jüngste Schwester des Kardashian-Clans, Khloe Kardashian (35), immer wieder Schlagzeilen: Zunächst hieß es, sie käme wieder mit ihrem Ex Tristan Thompson (28) zusammen. Dann sorgte sie mit einer veränderten Optik für Aufsehen – und ihre Fans vermuteten: Khloe hat ordentlich vom Schönheits-Doc nachhelfen lassen! Mit einem aktuellen Foto versetzt die Unternehmerin ihre Community nun erneut in Aufruhr!

Zusammen mit ihren Schwestern Kim (39) und Kourtney Kardashian (40) brachte Khloe jetzt ein neues Parfüm auf den Markt: "KKW Fragrance Diamonds" ist der Name des Dufts. Auf das entsprechende Kampagnen-Foto mussten viele Fans allerdings zweimal einen Blick werfen. So gibt ein Follower auf Instagram zu: "Ich habe Khloe auf diesem Foto tatsächlich fast nicht erkannt." Ob dies an möglichen Beauty-OPs oder doch an Khloes neuer Haarfarbe lag?

Denn für den Shoot war der Keeping up with the Kardashians-Star ganz unerwartet von platinblond auf brünett umgestiegen. Khloes Fans lieben jedenfalls das neue Make-over und wollen, dass der TV-Star die Haarfarbe behält: "Oh mein Gott, Khloe, du siehst so viel besser aus mit dunklen Haaren. Lass sie so", bittet beispielsweise ein User.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Geschäftsfrau

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im September 2019

Instagram / khloekardashian Khloe, Kim und Kourntey Kardashian, Oktober 2019

