Was ist bloß mit Khloe Kardashian (35) passiert? Aktuell erregt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nicht unbedingt nur mit positiven Schlagzeilen Aufsehen: Erst vor wenigen Tagen sorgten ihre Fotos mit XXL-Lippen für reichlich Furore – ihre Follower waren sich sicher, dass die Reality-TV-Darstellerin wieder beim Beauty-Doc vorbeigeschaut hatte. Der extra-üppige Schmollmund stieß leider selbst treuen Fans auf. Jetzt löst ein weiteres, offenbar generalüberholtes Körperteil Diskussionen aus!

Diese Fotos auf Khloes Instagram-Account erhitzen die Gemüter ihrer Follower: Für die glamourösen Shots mit XXS-Top in Rosa und gestriegelter Barbie-Mähne hagelt es für die 35-Jährige mehr Kritik als Komplimente: "Was zur Hölle ist mit deinem Gesicht passiert?", "Sis, du bist nur noch zwei Ops von einem Donatella Versace-Gesicht entfernt" und "Oh mein Gott, Khloe, was hast du dir selbst bloß angetan?", sind eine Reihe von Usern regelrecht entsetzt. Dabei ist es besonders Khloes immer kürzer werdende Nase, die für Unmut sorgt.

Einen Kommentator macht vor allem die Tatsache sauer, dass Khloe optisch völlig verändert wirkt und dabei eigentlich immer versucht, Selbstliebe zu vermitteln: "Du warst immer meine Favoritin, aber sieh dir an, was du getan hast. [...] Du hast dir ein komplett anderes Gesicht gekauft. [...] Du hast dich nicht selbst geliebt, deshalb hast du diese Veränderungen vorgenommen. Ich erkenne dich überhaupt nicht wieder", heißt es in den Zeilen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Geschäftsfrau

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star

