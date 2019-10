Was für eine schaurig-schöne Bande! Pascal Hens (39) rückte 2019 wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Grund: Der über zwei Meter große Handballer nahm an Let's Dance teil – und sicherte sich entgegen aller anfänglicher Erwartungen den Titel "Dancing Star". Auch bei der "Let's Dance"-Tour, die Anfang November startet, wird Pascal mit von der Partie sein. Bis es so weit ist, genießt der Sportler aber erstmal Quality-Time: Zu Halloween teilte er nun ein witziges Familienfoto – und dieses zeigt das Quartett in gruseliger Verkleidung!

Auf Pascals Instagram-Profil kann dessen Community nun den niedlichen Hens-Schnappschuss bestaunen. Während sich der Sportler und sein Sohn Noah für ein Skull-Make-up entschieden, verbreiteten Ehefrau Angela und Töchterchen Mila als Hexen Angst und Schrecken. Dazu postete der 39-Jährige zahlreiche Spuk-Emojis: "Eine schreckliche nette Familie. Unser Beitrag zu Halloween ist damit abgehakt."

Wie wichtig Pascal seine Familie ist, machte er auch immer wieder während der "Let's Dance"-Staffel deutlich: Seinen Tanz unter dem Motto "Magic Moment" widmete er damals seiner Familie, da diese stets an allererster Stelle für ihn stehe.

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova im Mai 2019

Anzeige

Instagram / pommes_23 Pascal und Angela Hens mit ihren Kindern Mila und Noah im November 2018 in Hochheim am Main

Anzeige

WENN.com Pascal Hens mit seiner Frau Angela

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de