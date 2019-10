Es ist noch nicht vorbei! Von 2010 bis 2014 lief "Der letzte Bulle" als eine der erfolgreichsten Serien im deutschen Fernsehen. Nach fünf Staffeln und 60 Folgen, in denen Henning Baum (47) als Kommissar Mick Brisgau kniffelige Kriminalfälle löste, gab Sat.1 jedoch das Aus der komödiantischen Krimiserie bekannt. Fünf Jahre später kehrt die mehrfach ausgezeichnete Produktion jetzt als Kinofilm zurück!

Bei der deutschen Blockbuster-Komödie handelt es sich um eine Neuverfilmung des Serienstoffs, den Regisseur Peter Thorwarth für das Kino bearbeitet hat. Dabei können sich die Fans auf geballte Action freuen, wie der offizielle Trailer erahnen lässt. Auch in der Kinoversion verkörpert wieder Henning Baum den Macho-Ermittler. Maximilian Grill und Tatjana Clasing (55), die in der Serie als Polizeikollege Andreas Kringge und Kneipenwirtin Uschi Nowatzki auftreten, werden in dem Reboot ebenfalls zu sehen sein – genauso wie der ehemalige Bodybuilder Ralf Möller (60).

Die Fans zeigen sich über die Nachricht von der Leinwand-Adaption erfreut. So kommentiert ein User den Trailer auf YouTube: "Ein deutscher Film, der gut werden könnte." Ein anderer sieht einen besonderen Vorteil in der Action-Komödie, die ab dem 7. November im Kino laufen wird: "Endlich mal ein Film, wo ich mit meinem Vater rein kann."

ActionPress Henning Baum und Maximilian Grill bei der Premiere von "Der letzte Bulle"

ActionPress Henning Baum bei der Premiere des Kinofilms "Der letzte Bulle" in Essen

ActionPress Maximilian Grill und Henning Baum am Set von "Der letzte Bulle - Der Kinofilm"

