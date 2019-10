Von der gespielten Geburt zu echten Wehen! Sarah Drew (39) verkörperte in Grey's Anatomy über Jahre hinweg Dr. April Kepner. 2014 erwartete die Schauspielerin ihr zweites Kind – zur selben Zeit, als auch ihre Serienfigur schwanger war. Nachdem Sarah im Dezember die Geburtsszene gedreht hatte, passierte das Kuriose: Nur wenige Stunden später machte sich auch ihre Tochter Hannah auf den Weg – einen Monat zu früh!

Im Interview mit People erzählte die US-Amerikanerin: "Ich werde diese Erfahrung nie vergessen. Wenn du dich diesem Moment komplett öffnest und dich ihm nicht versperrst, was du wohl tun könntest – ich habe es nicht getan." Sie habe sich der Szene vollkommen hingegeben, so dass sie fast Wirklichkeit geworden sei. "Das ist kein Fake. Es ist einfach so real, aber es hat auch eine gewisse Wirkung auf dich und du musst dich davon auf jeden Fall erholen."

Aprils Sohn Samuel starb gleich nach der Geburt in ihren Armen – aber auch bei Sarah kam es im Kreißsaal zu Komplikationen: "Sie hatte eine Lungeninfektion und musste sofort mit Antibiotika versorgt werden. Außerdem wurde sie auf die Neugeborenen-Intensivstation verlegt und blieb dort ganze elf Tage", berichtete Sarah.

ActionPress/United Archives GmbH Sarah Drew in "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sarah Drew

Anzeige

Instagram / thesarahdrew "Grey's Anatomy"-Star Sarah Drew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de