Dieses Serien-Aus war wohl nicht nur für die Fans ein Schock! Seit einigen Monaten ist bekannt, dass zwei beliebte Grey's Anatomy-Darsteller das Format verlassen werden. Neben Jessica Capshaw (41) alias Arizona Robbins kehrt auch Sarah Drew (37) alias April Kepner der Artzshow den Rücken. Die rothaarige Schauspielerin, die stets an der Seite von Serienkollege Jesse Williams (37) zu sehen war, hat sich jetzt zu ihrem "Grey's Anatomy"-Exit geäußert: Für sie kam es auch überraschend!

Denn die 37-Jährige hat sich nicht bewusst dazu entschieden aus der Show auszusteigen – die Story-Line ihres Charakters wurde einfach beendet. Für Sarah war es ein echter Hammer, als sie von ihrem Serien-Aus erfahren hat: "Es war an einem Nachmittag und dann ging ich in meinen Wohnwagen und weinte. Eine ganze Reihe Leute kam in meinen Wohnwagen und sie haben mit mir geweint und haben mir gesagt, wie traurig sie seien, dass ich gehe. Ich war neun Jahre bei 'Grey's Anatomy'", erzählte sie The Hollywood Reporter. Sarah hatte zuerst stark unter dem Exit zu kämpfen – sie zweifelte an sich selbst.

Mittlerweile hat Sarah die Kündigung aber gut verkraftet und schaut positiv nach vorn: "Ich habe nicht nur die Chance, meine Karriere als Schauspielerin weiterzuentwickeln, sondern ich gehe jetzt auch als Regisseurin und Produzentin durch die Welt."

Sarah Drew/Instagram Sarah Drew und Jessica Capshaw am Set bei "Grey's Anatomy"

Anzeige

Instagram / thesarahdrew Die "Grey's Anatomy"-Stars der 14. Staffel

Anzeige

WENN Sarah Drew, ehemalige "Grey's Anatomy"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de