Sarah Hyland (28) und Wells Adams (35) feiern ausgelassen ihre Verlobung! Im Juli dieses Jahres hatte der ehemalige The Bachelorette-Kandidat der schönen Modern Family-Schauspielerin die Frage aller Fragen gestellt – und die sagte Ja. Vergangenes Wochenende gaben die Turteltauben dann eine Party, um die anstehende Heirat gebührend zu zelebrieren. Die beiden zeigten sich dort total verliebt und überglücklich mit ihren Freunden und Angehörigen!

Via Instagram gaben Sarah und Wells ihren Fans einen Einblick in die romantischen Feierlichkeiten. Die Brünette schmiss sich zu diesem Anlass in ein weißes, trägerloses Cocktailkleid, der Reality-TV-Schnuckel zeigte sich ebenfalls schick in einem sandfarbenen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte. In diesen Outfits strahlte das zukünftige Brautpaar über beide Ohren. Ein süßes Foto, das die beiden einander zuprostend an der Bar zeigt, versah die 28-Jährige zudem mit den Worten: "Vor über zwei Jahren hat er mich gefragt, ob ich mit ihm für Drinks und Tacos ausgehen möchte. Jetzt machen wir immer noch das Gleiche – nur verlobt!"

Bei der großen Party durften natürlich auch Sarahs Serien-Kollegen nicht fehlen: So zeigen einige Schnappschüsse des Fests unter anderem ihre TV-Onkel Jesse Tyler Ferguson (44) und Eric Stonestreet (48) sowie "Modern Family"-Vater Ty Burrell (52). Der 52-Jährige ist auch auf einem Bild mit den eigentlichen Papas des Paars zu sehen.

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland bei ihrer Verlobung im Juli 2019

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland bei ihrer Verlobungsparty, Oktober 2019

Instagram / sarahhyland Ty Burrell (links) mit Sarah Hyland, Wells Adams und den Vätern des Paars

