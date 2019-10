Sie ist die schönste, weiße Schwanenprinzessin! Die kleine Tochter von Khloe Kardashian (35) lässt die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Schon in ihrem jungen Alter ist True Thompson (1) ein richtiger Promi im Netz. Das hat sie ihrer stolzen Mama zu verdanken, die fleißig Fotos und Bilder von ihr teilt – ganz zur Freude ihrer Follower. Mit ihrem aktuellen Halloween-Beitrag toppt die 35-Jährige jetzt alles!

Auf dem Instagram-Bild sitzt True in einem süßen Schwanen-Kostüm an einem Teich und lacht glücklich in die Kamera. Mama Khloe schrieb dazu: "Schwanensee mit Tutu. Halloween-Look 1". Anschließend versicherte sie, dass noch viele weitere Outfits ihrer Kleinen folgen würden. Ihre Fans waren entzückt. Innerhalb weniger Stunden heimste das Bild mehr als eine Million Likes ein. "Was für ein süßes Mädchen. Sie ist gesegnet mit dir als Mama, genau wie du mit ihr", kommentierten ihre Follower.

Wie viel die niedliche Verkleidung ihrer Tochter gekostet hatte, verriet der TV-Star aber nicht. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass Khloe für ihren Nachwuchs ziemlich tief in die Tasche greift. Anfang des Jahres hatte sie bereits ein Foto geteilt, das True inmitten von Designer-Handtaschen zeigt. Daraufhin hatte sie ordentlich Kritik von ihren Fans geerntet: "Protz' doch ruhig noch ein bisschen mehr herum."

Instagram / khloekardashian True Thompson, Oktober 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter, Oktober 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

