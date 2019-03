Khloe Kardashian (34) hat es aktuell wirklich nicht leicht! Vor einigen Tagen trennte sich der Realitystar von seinem Partner Tristan Thompson (27). Der Basketballer soll die US-Amerikanerin zum wiederholten Male betrogen haben – und zwar mit keiner Geringeren als Jordyn Woods (21), der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21). Als wäre diese Zeit nicht schon schwer genug, kassiert sie jetzt auch noch einen Shitstorm von ihren Followern. Die Social-Media-Ikone fotografierte ihre Tochter True vor einiger Zeit nämlich in einem Meer von Designertaschen!

Im Netz postete Khloe vor Kurzem einen Schnappschuss ihrer Tochter True, der vor vier Monaten entstanden ist. "Ich kann nicht glauben, dass das schon so lange her ist. Sie wächst einfach so schnell", zeigte sich die Jeansdesignerin entsetzt. Doch ihre Community empörte sich über eine ganz andere Tatsache: Der Promispross sitzt auf dem Foto nämlich inmitten von 14 Taschen der Luxusmarke Hermès. Wie das Magazin Fortune berichtet, dürfte sich der Gesamtwert der abgebildeten Sammlung auf 160.000 US-Dollar belaufen. Viele Follower interpretierten das Pic daher als reine Angeberei: "Protz doch ruhig noch ein bisschen mehr rum! Mit diesen Taschen könnte ich all meine Rechnungen bezahlen! Warum hilfst du mit deinem Geld nicht einfach Menschen, denen es nicht so gut geht", ärgerte sich beispielsweise eine Instagram-Userin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Khloe von ihren Followern für ihren Luxus-Lifestyle kritisiert wird. Ihre Kritiker stören sich vor allem daran, dass die 34-Jährige ihrem Nachwuchs falsche Werte vorlebt. So verpasste sie True beispielsweise funkelnde Diamant-Ohrringe, als ihre Tochter gerade einmal zwei Monate alt war.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im März 2019

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian und Tristan Thompson

