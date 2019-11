Alles fit bei Britney Spears! In letzter Zeit hörte man von der Princess of Pop eher selten positive Nachrichten – meist ging es um ihre psychischen Probleme, ihre daraus resultierende Vormundschaft und das Sorgerecht für ihre zwei Söhne. Nun aber präsentiert sich die 37-Jährige in den sozialen Netzwerken von ihrer sportlichsten Seite. Allem Anschein nach hat der Superstar nämlich in letzter Zeit einige Zeit im Fitnesscenter verbracht.

In einem Instagram-Video sieht man Britney durchtrainiert im Bikini – mit einem bemerkenswerten Waschbrettbauch. Im selben Posting zeigt sich der Popstar auch in einem geblümten Sommerkleid. Sie scheint sich beim Posieren pudelwohl zu fühlen – das beweist nicht nur das Grinsen in ihrem Gesicht, sondern auch ihr Kommentar: “Ich fühle mich wie eine Prinzessin … warte, nein, wie eine Königin … eine Göttin … so ein spaßiger Tag”, so Britney.

Dass sie sich wie eine Göttin fühlt, ist vielleicht auch von einer ganz bestimmten Lektüre inspiriert. Wie Daily Mail berichtet, liest Britney gerade das Buch “The Inner Goddess Revolution” von der Autorin Lyn Thurman – ein spirituelles Werk über die göttliche Essenz des Menschen. Es kann aber auch sein, dass Britneys glückliche Beziehung der Grund für ihre positive Ausstrahlung ist – in einem weiteren Video sieht man sie bei Yoga-Übungen mit ihrem Freund Sam Asghari.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei der "Once Upon a Time in Hollywood"-Premiere in L.A.

