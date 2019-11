Halloween feierte Shay Mitchell (32) gestern ganz anders als in den vergangenen Jahren. Die Schauspielerin ist eigentlich dafür bekannt, sich keine coole Party entgehen zu lassen – so auch nicht in der Nacht der lebenden Toten. Immer wieder begeisterte die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin mit ihren sexy Kostümen. Doch dieses Jahr erfreut sich Shay an etwas ganz anderem. Statt wild zu feiern, blieb sie allem Anschein nach zu Hause, bei ihrer Familie und ließ ihre Fans daran auch gleich mit dem allerersten Schnappschuss ihrer Tochter, auf dem man die Kleine in voller Größe sieht, teilhaben.

In ihrer Instagram-Story postete Shay in der Gruselnacht zwei Rückblick-Bilder zu vergangenen Halloween-Festen, auf denen sie für die Party verkleidet zu sehen ist. Darauf folgte ein drittes Foto, das die Stil-Ikone mit ihrer – in eine Kuscheldecke gepuckte – Tochter zeigt. Dazu schrieb sie: "Happy Halloween, Familie." Gleich zwei Premieren auf einem Bild: Der erste Ganzkörper-Schnappschuss ihrer Kleinen, deren Gesicht Shay mit einem Kürbis-Smiley verdeckt hat. Und das Foto gibt einen ersten Eindruck des After-Baby-Bodys der Schönheit.

Denn obwohl sich die gebürtige Kanadierin auf dem Foto mit lockerem T-Shirt-Kleid zeigt, sieht man ihr an, dass sie einige der Baby-Kilos schon wieder verloren hat. Hättet ihr gedacht, dass Shay Halloween auf diese Weise verbringt? Stimmt ab!

