Keine Lust auf Wochenbett? Shay Mitchell (32) ist erst vergangene Woche zum ersten Mal Mama geworden. 33 Stunden lag die Schauspielerin in den Wehen, bis sie ihr Töchterchen endlich in den Armen halten konnte. Eigentlich stünde der frischgebackenen Mama nun ein bisschen Ruhe und Erholung zu. Doch dafür war sie offenbar gar nicht in Stimmung. Stattdessen stürzte sich Shay mit ihrem Freund ins Nachtleben.

In ihrer Instagram-Story teilte die Pretty Little Liars-Darstellerin einen Clip, der sie und ihren Partner Matte Babel (39) in einem Club zeigt. Anlass der Party war der Geburtstag von Rapper Drake (33) und offenbar haben es die neuen Eltern ordentlich krachen lassen. "Shay sah einfach wunderschön aus und nicht als hätte sie gerade erst entbunden. Sie hat getanzt und hatte eine tolle Zeit mit Matte", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Aber nach der Clubnacht war der Serienstar offenbar umso glücklicher, wieder zurück bei der kleinen Tochter zu sein. Am nächsten Abend teilte Shay nämlich einen Kuschel-Clip mit ihrem Baby. "Ich habe absolut keine Lust, irgendwo anders zu sein", kommentierte sie das kurze Video.

